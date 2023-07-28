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В Чорному морі сім кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

28 липня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі сім кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває сім ворожих кораблів. Крім того, на бойовому чергуванні споряджений підводний ракетоносій.  Виявлення пусків "Калібрів" з нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
  • в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет;

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 28 липня.

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