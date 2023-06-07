В Чорному морі зросла кількість кораблів РФ

Військові кораблі в морі. Фото: google

Ворог вивів на бойове чергування в Чорне море додаткові кораблі. Втім ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 7 ворожих кораблів;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, російські окупанти останнім часом змінили манеру використання типів ракет. Зараз вони все частіше надають перевагу балістичним боєприпасам і дронам замість крилатих ракет.

За останні тижні ракетних та дронових атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.