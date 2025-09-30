Що відомо про вибух в Ізмаїлі Одеської області ввечері 30 вересня 2025 року

В Ізмаїлі на Одещині прогримів вибух — що відомо
Вибух прогримів в Ізмаїлі на Одещині зараз, пізно ввечері у вівторок, 30 вересня. В Одеській області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістики.
Що відомо про вибух в Ізмаїлі ввечері 30 вересня
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:00. О 23:02 військові попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Де оголосили повітряну тривогу ввечері 30 вересня
Станом на 23:14 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в 11 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська та Чернігівська області.
Нагадаємо, увечері 30 вересня було чутно вибухи в Харкові. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.
Також ми повідомляли про російський удар по центру Дніпра. Унаслідок атаки один чоловік загинув, а ще 28 людей зазнали поранень. Двоє із травмованих — діти.
Читайте Новини.LIVE!