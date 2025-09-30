Що відомо про вибух в Ізмаїлі Одеської області ввечері 30 вересня 2025 року

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибух прогримів в Ізмаїлі на Одещині зараз, пізно ввечері у вівторок, 30 вересня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістики.

Що відомо про вибух в Ізмаїлі ввечері 30 вересня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:00. О 23:02 військові попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 30 вересня

Карта повітряних тривог станом на 23:14 30 вересня

Станом на 23:14 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в 11 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська та Чернігівська області.

Нагадаємо, увечері 30 вересня було чутно вибухи в Харкові. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Також ми повідомляли про російський удар по центру Дніпра. Унаслідок атаки один чоловік загинув, а ще 28 людей зазнали поранень. Двоє із травмованих — діти.