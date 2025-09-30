Відео
В Ізмаїлі на Одещині прогримів вибух — що відомо

В Ізмаїлі на Одещині прогримів вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 23:14
Що відомо про вибух в Ізмаїлі Одеської області ввечері 30 вересня 2025 року
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибух прогримів в Ізмаїлі на Одещині зараз, пізно ввечері у вівторок, 30 вересня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістики.

Читайте також:

Що відомо про вибух в Ізмаїлі ввечері 30 вересня 

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:00. О 23:02 військові попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння з території тимчасово окупованого Криму. 

Загроза балістики ввечері 30 вересня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 30 вересня 

Вечірня повітряна тривога 30 вересня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:14 30 вересня

Станом на 23:14 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в 11 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська та Чернігівська області.

Нагадаємо, увечері 30 вересня було чутно вибухи в Харкові. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Також ми повідомляли про російський удар по центру Дніпра. Унаслідок атаки один чоловік загинув, а ще 28 людей зазнали поранень. Двоє із травмованих — діти.

вибух Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні ракетоносій
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
