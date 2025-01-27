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В Одесі діють відключення водопостачання — кого торкнеться

27 січня 2025 11:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Обмеження водопостачання в Одесі — адреси на сьогодні
Чоловік набирає воду з бювету. Фото: kyivcity.gov.ua
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 27 січня, значна частина одеситів залишилася без води через ремонтні роботи на трубопроводі. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у понеділок, 27 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі:

  • вул. Сергія Шелухіна;
  • вул. Люстдорфська дор.;
  • вул. Івана і Юрія Лип;
  • вул. Героїв Крут;
  • вул. Всеволода Змієнка;
  • вул. Новосельська;
  • вул. Торгова;
  • вул. Футуристів.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, за яку суму боргів за комуналку можуть конфіскувати житло у 2025 році. Також повідомляли, що субсидії є важливим інструментом підтримки українських сімей, які не можуть повністю оплачувати комунальні послуги.

комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення

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10:56 Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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