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В Одесі кур'єр напився пива і поїхав на самокаті розвозити замовлення — що вирішив суд

18 серпня 2024 21:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Одесі кур'єр напідпитку розвозив замовлення на самокаті — як його покарав суд
Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Одесі кур'єр керував електросамокатом у стані алкогольного сп'яніння. Він напередодні зміни випив приблизно один літр пива.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій на порталі відкритих даних Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що в Київському районі Одеси, на вулиці Ільфа і Петрова, поліцейські зупинили кур'єра, який пересувався на електросамокаті.

Під час спілкування працівник поліції виявив у хлопця ознаки алкогольного сп'яніння і запропонував пройти тест за допомогою приладу Драгер. Кур'єр погодився.

Зазначається, що результат виявився позитивним, і прилад показав 0,33% проміле алкоголю. Від керування транспортним засобом водій був відсторонений.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що він напередодні ввечері випив приблизно один літр пива, а зранку на електросамокаті їхав на замовлення, тоді й був зупинений працівниками поліції.

Він вважав, що за ніч протверезів і міг без проблем виконувати свою роботу за допомогою електросамоката.

Також фігурант справи зауважив, що не знав про те, що самокат є транспортним засобом, тому потрібно дотримуватися правил дорожнього руху й отримувати відповідне посвідчення.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, вирішив, що в діях водія вбачається склад адміністративного правопорушення, оскільки він керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

Суддя вважає, що вина чоловіка підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, відеозаписом події та іншими матеріалами справи.

Тому кур'єра оштрафували на 17 000 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.

Також з чоловіка було стягнуто судовий збір в сумі 605 гривень.

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