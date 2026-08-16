В Одесі після вибуху горить гіпермаркет: атака триває

Дим після влучання в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У неділю, 16 серпня, в Одесі знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим військові попереджали про повітряну загрозу для регіону. Інформація про можливі влучання та їхні наслідки наразі уточнюється, проте містяни масово поширюють відео, на якому видно пожежу в гіпермаркеті "Епіцентр" на Овідіопольській дорозі.

Про це інформує Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Під час тривоги у місті було чутно вибухи. Офіційної інформації про місце можливого влучання, постраждалих або масштаби руйнувань на цю хвилину немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Атака на Одещину

Неспокійною для Одеси й області була і попередня ніч. В регіоні вночі фіксували рух російських безпілотників. Зокрема, близько 04:23 Повітряні сили повідомляли про БпЛА на півдні області, які рухалися у напрямку Рені.

Унаслідок нічної атаки удару зазнав Білгород-Дністровський. Вибуховою хвилею там пошкодило скління та частково фасади трьох п'ятиповерхових житлових будинків. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

