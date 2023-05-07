Повітряна тривога шириться: в Одесі після вибуху сталася пожежа
В Одесі після оголошеної в області повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє "Одеса. Суспільне" в Telegram.
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав жителів міста та області зберігати інформаційну тишу та не вести зйомку роботи систем ППО.
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0:03:
Поліція Київщини повідомляє про небезпеку.
00:07:
Небезпечно може бути на Житомирщині.
00:08:
Черкащина — увага!!!
00:10:
Київська військова адміністрація просить усіх перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.
Нагадаємо, у найближчі дні українців попередили про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару.