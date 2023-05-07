Повітряна тривога шириться: в Одесі після вибуху сталася пожежа

В Украине масштабная воздушная тревога. Фото: УНИАН

В Одесі після оголошеної в області повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє "Одеса. Суспільне" в Telegram.

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0:03:

Поліція Київщини повідомляє про небезпеку.

00:07:

Небезпечно може бути на Житомирщині.

00:08:

Черкащина — увага!!!

00:10:

Київська військова адміністрація просить усіх перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.

Нагадаємо, у найближчі дні українців попередили про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару.

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