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Повітряна тривога шириться: в Одесі після вибуху сталася пожежа

7 травня 2023 23:51
оновлено: 00:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога шириться: в Одесі після вибуху сталася пожежа
В Украине масштабная воздушная тревога. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Одесі після оголошеної в області повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. 

Про це повідомляє "Одеса. Суспільне" в Telegram.

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Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав жителів міста та області зберігати інформаційну тишу та не вести зйомку роботи систем ППО.

https://t.me/c/1233777422/50979

 0:03:

Поліція Київщини повідомляє про небезпеку.

00:07:

Небезпечно може бути на Житомирщині.

00:08:

Черкащина — увага!!!

00:10:

Київська військова адміністрація просить усіх перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.

Нагадаємо, у найближчі дні українців попередили про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару.

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