В Одесі продають пам'ятку архітектури за 12 мільйонів — яку саме

Будинок Бражинського на Пастера. Фото: Google Maps

В історичному центрі Одеси на продаж виставили майже двохсотлітню пам'ятку архітектури. За лот планують вторгувати 12 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з торгового майданчика Prozorro.Sale.

Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Який будинок продають

Відомо, що планують продаж пам'ятки архітектури на вулиці Пастера, 1, відому як будинок Бражинського. Будівля зведена у 1835 році архітектором Франческо Боффо, який також спроєктував Воронцовський палац та Потьомкінські сходи.

Що відомо про аукціон

Будинок на продаж виставило Товариство з обмеженою відповідальністю "Мітрідат Одеса". Йдеться про нежитлові будівлі площею 1 211 квадратних метрів. За лот планують вторгувати 11 904 000 гривень. Аукціон має відбутися 1 березня цього року.

Інші тендери в Одесі та області

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.