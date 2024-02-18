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В Одесі продають пам'ятку архітектури за 12 мільйонів — яку саме

18 лютого 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі продають пам'ятку архітектури за 12 мільйонів — яку саме
Будинок Бражинського на Пастера. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В історичному центрі Одеси на продаж виставили майже двохсотлітню пам'ятку архітектури. За лот планують вторгувати 12 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з торгового майданчика Prozorro.Sale.

В Одесі продають пам'ятку архітектури за 12 мільйонів — яку саме - фото 1
Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Який будинок продають

Відомо, що планують продаж пам'ятки архітектури на вулиці Пастера, 1, відому як будинок Бражинського. Будівля зведена у 1835 році архітектором Франческо Боффо, який також спроєктував Воронцовський палац та Потьомкінські сходи.

Що відомо про аукціон

Будинок на продаж виставило Товариство з обмеженою відповідальністю "Мітрідат Одеса". Йдеться про нежитлові будівлі площею 1 211 квадратних метрів. За лот планують вторгувати 11 904 000 гривень. Аукціон має відбутися 1 березня цього року. 

Інші тендери в Одесі та області

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства. 

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.

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