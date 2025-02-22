Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі прогриміли вибухи — чим атакує Росія arrow

В Одесі прогриміли вибухи — чим атакує Росія

22 лютого 2025 21:44
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи пролунали в Одесі 22 лютого - подробиці
Пожежа після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

В Одесі ввечері 22 лютого пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних дронів.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Вибухи в Одесі 22 лютого

В Одесі прогриміли гучні вибухи близько 21:40. За годину до вибухів голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав мешканців області про небезпеку атаки "шахедів".

 

Наразі повітряну тривогу, окрім Одеської, оголошено ще в таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Донецькій,
  • Миколаївській,
  • та інших.
Атака на Одесу 22 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вдень 22 лютого Росія завдала удару по Костянтинівці Донецької області. Агресорка скинула на містечко сім бом, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також сильні руйнування.

Одеса вибух обстріли війна в Україні атака безпілотник
Реклама
Реклама
Реклама