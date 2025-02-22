Вибухи пролунали в Одесі 22 лютого - подробиці

Пожежа після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Одесі ввечері 22 лютого пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних дронів.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Вибухи в Одесі 22 лютого

В Одесі прогриміли гучні вибухи близько 21:40. За годину до вибухів голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав мешканців області про небезпеку атаки "шахедів".

Наразі повітряну тривогу, окрім Одеської, оголошено ще в таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Миколаївській,

та інших.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вдень 22 лютого Росія завдала удару по Костянтинівці Донецької області. Агресорка скинула на містечко сім бом, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також сильні руйнування.