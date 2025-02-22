Вибухи пролунали в Одесі 22 лютого - подробиці

В Одесі прогриміли вибухи — чим атакує Росія
В Одесі ввечері 22 лютого пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних дронів.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Одесі 22 лютого
В Одесі прогриміли гучні вибухи близько 21:40. За годину до вибухів голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав мешканців області про небезпеку атаки "шахедів".
Наразі повітряну тривогу, окрім Одеської, оголошено ще в таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Миколаївській,
- та інших.
Нагадаємо, що вдень 22 лютого Росія завдала удару по Костянтинівці Донецької області. Агресорка скинула на містечко сім бом, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також сильні руйнування.
Читайте Новини.LIVE!