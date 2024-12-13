Вибухи в Одесі 13 грудня — чим атакують росіяни

В Одесі пролунали потужні вибухи
Вибухи в Одесі зараз, 13 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. У місті працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
Вибухи в Одесі
Жителі Одеси чули звуки вибухів близько 07:50. У місті лунав сигнал повітряної тривоги, а громадян закликали пройти в укриття.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
"Одеса! В вашому напрямку рухаються крилаті ракети з півночі", — йдеться у повідомленні.
Зараз російську ракетну атаку відбивають сили ППО.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові ударний БпЛА влучив у житловий будинок в Індустріальному районі міста. За попередньою інформацією, дрон потрапив у дах п'ятиповерхівки.
А пізно ввечері 12 грудня пролунали вибухи в Києві. Столицю України вкотре атакували ударні БпЛА.
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