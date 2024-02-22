В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто

Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: скриншот

В Одесі пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що місто під сильним нальотом безпілотників Shahed-136.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в Одесі.

В Одесі лунають вибухи

Джерело: Telegram

Вибухи в місті підтверджує й голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Допис Кіпера. Джерело: Telegram

За даними міських Telegram-спільнот, в місті працюють засоби ППО. Декілька дронів вже збито. Наразі над містом дронів немає.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Додатково зберігається загроза від стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22, які вже увійшли в акваторію Чорного моря. Запуск ракет Х-22 може бути з Севастополя.

Джерело: Telegram

Станом на 22:43 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше гучні вибухи пролунали у Херсоні. Російська армія обстрілювала місто з тимчасово окупованого лівобережжя області.

Вибухи також лунали й на Донеччині: армія Росії вдарила по інфраструктурі Краматорська, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.