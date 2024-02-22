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В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто

22 лютого 2024 22:21
оновлено: 22:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що місто під сильним нальотом безпілотників Shahed-136. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в Одесі. 

В Одесі лунають вибухи

В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: Telegram

Вибухи в місті підтверджує й голова Одеської ОДА Олег Кіпер.  

В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Допис Кіпера. Джерело: Telegram

За даними міських Telegram-спільнот, в місті працюють засоби ППО. Декілька дронів вже збито. Наразі над містом дронів немає.

В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: Telegram
В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: Telegram
В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: Telegram
В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: Telegram

Додатково зберігається загроза від стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22, які вже увійшли в акваторію Чорного моря. Запуск ракет Х-22 може бути з Севастополя. 

В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: Telegram

Станом на 22:43 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше гучні вибухи пролунали у Херсоні. Російська армія обстрілювала місто з тимчасово окупованого лівобережжя області. 

Вибухи також лунали й на Донеччині: армія Росії вдарила по інфраструктурі Краматорська, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.

Одеса
вибух
Україна
ППО
дрон Шахід-136
літаки

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