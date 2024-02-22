В Одесі пролунали потужні вибухи — "шахеди" атакують місто
В Одесі пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що місто під сильним нальотом безпілотників Shahed-136.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в Одесі.
В Одесі лунають вибухи
Вибухи в місті підтверджує й голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
За даними міських Telegram-спільнот, в місті працюють засоби ППО. Декілька дронів вже збито. Наразі над містом дронів немає.
Додатково зберігається загроза від стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22, які вже увійшли в акваторію Чорного моря. Запуск ракет Х-22 може бути з Севастополя.
Станом на 22:43 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, раніше гучні вибухи пролунали у Херсоні. Російська армія обстрілювала місто з тимчасово окупованого лівобережжя області.
Вибухи також лунали й на Донеччині: армія Росії вдарила по інфраструктурі Краматорська, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.
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