Вибухи в Одесі 10 червня

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 10 червня. Місто під атакою російських дронів.
Про це у Telegram повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.
Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 10 червня
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників", — йдеться у повідомленні о 01:14.
Через кілька хвилин Труханов повідомив, що в Одесі чути вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували, що до 10 груп дронів летіли із Миколаївської області курсом на Одеську. Крім того, о 00:57 було зафіксовано нові БпЛА із акваторії Чорного моря в напрямку регіону.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:19 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Ворог теж атакує столицю дронами.
Також ми писали, що пізно ввечері, 9 червня, у Київській області на тлі атаки БпЛА працюють сили ППО.
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