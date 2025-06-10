Вибухи в Одесі 10 червня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 10 червня. Місто під атакою російських дронів.

Про це у Telegram повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

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Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 10 червня

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників", — йдеться у повідомленні о 01:14.

Через кілька хвилин Труханов повідомив, що в Одесі чути вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували, що до 10 груп дронів летіли із Миколаївської області курсом на Одеську. Крім того, о 00:57 було зафіксовано нові БпЛА із акваторії Чорного моря в напрямку регіону.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:19 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Ворог теж атакує столицю дронами.

Також ми писали, що пізно ввечері, 9 червня, у Київській області на тлі атаки БпЛА працюють сили ППО.