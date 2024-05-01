В Одесі пролунали вибухи — що відомо

Ракета в небі. Фото: Reuters

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 1 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Одесі

"В Одесі пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Харків. У середу, 1 травня, ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Київського району.

Також окупанти завдали удару по місту Гірняк Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, шестеро поранені.