В Одесі пролунали вибухи — що відомо
1 травня 2024 22:03
Ракета в небі. Фото: Reuters
Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 1 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Одесі
"В Одесі пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Харків. У середу, 1 травня, ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Київського району.
Також окупанти завдали удару по місту Гірняк Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, шестеро поранені.
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