Вибухи в Одесі ввечері 14 листопада — яка небезпека

В Одесі пролунали вибухи — що відомо
Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 14 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
"В Одесі пролунали потужні вибухи!" — йдеться у повідомленні.
Мер міста Геннадій Труханов заявив, що працює протиповітряна оборона.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Також було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Білгород-Дністровського району.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч 14 листопада окупанти знову здійснили атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе, запустивши 59 безпілотників.
Також 13 листопада в Харкові російський безпілотник влучив у житловий багатоквартирний будинок, через що постраждали четверо осіб.
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