Вибухи в Одесі ввечері 14 листопада — яка небезпека

Вибух у місті. Ілюстративне фото: MIG

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 14 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

"В Одесі пролунали потужні вибухи!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Мер міста Геннадій Труханов заявив, що працює протиповітряна оборона.

Допис Труханова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Також було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Білгород-Дністровського району.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч 14 листопада окупанти знову здійснили атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе, запустивши 59 безпілотників.

Також 13 листопада в Харкові російський безпілотник влучив у житловий багатоквартирний будинок, через що постраждали четверо осіб.