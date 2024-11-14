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В Одесі пролунали вибухи — що відомо

14 листопада 2024 21:38
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Одесі ввечері 14 листопада — яка небезпека
Вибух у місті. Ілюстративне фото: MIG
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 14 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"В Одесі пролунали потужні вибухи!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Мер міста Геннадій Труханов заявив, що працює протиповітряна оборона.

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Допис Труханова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Також було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Білгород-Дністровського району.

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Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч 14 листопада окупанти знову здійснили атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе, запустивши 59 безпілотників.

Також 13 листопада в Харкові російський безпілотник влучив у житловий багатоквартирний будинок, через що постраждали четверо осіб.

Одеса війна вибух Україна обстріли повітряна тривога

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