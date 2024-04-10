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В Одесі пролунав гучний вибух — що відомо

10 квітня 2024 09:18
оновлено: 09:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Одесі пролунав гучний вибух — що відомо
Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Одесі пролунав гучний вибух вранці, 10 квітня. Перед цим у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу безпілотниками. 

Про це повідомляють моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.

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О 08:58 стало відомо, що два безпілотники прямують з боку Чорного моря у напрямку Одесу. Незадовго після цього у місті пролунав спочатку один, потім другий вибух.

За попередньою інформацією, це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях. 

Повітряна тривога та вибух в Одесі
Скриншот допису
Повітряна тривога та вибух в Одесі
Скриншот допису

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Також під прицілом була і Одещина. Ворог атакував об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури балістикою. На щастя, минулося без жертв. 

Одеса
війна
вибух
росіяни
Одеська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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