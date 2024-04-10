В Одесі пролунав гучний вибух — що відомо

Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Одесі пролунав гучний вибух вранці, 10 квітня. Перед цим у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.

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О 08:58 стало відомо, що два безпілотники прямують з боку Чорного моря у напрямку Одесу. Незадовго після цього у місті пролунав спочатку один, потім другий вибух.

За попередньою інформацією, це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Також під прицілом була і Одещина. Ворог атакував об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури балістикою. На щастя, минулося без жертв.