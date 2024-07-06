В Одеській області пролунав вибух

Дим підіймається у небо. Фото ілюстративне: скриншот

Потужні вибухи пролунали в Одесі та Одеській області зараз, 6 липня. Моніторингові канали пишуть, що росіяни б'ють балістикою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибухи на Одещині 6 липня

Жителі Одеського регіону перші вибухи почули о 10:52. Згодом пролунав другий вибух. Сили ППО повідомили, що ворог атакує з тимчасово окупованого Криму.

Повідомлення про ракету в бік Одеської області. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 6 липня, російські загарбники завдали удар по Україні 27 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони було знищено 24 ворожих об'єкти.