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В Одесі терміново необхідні донори крові: як допомогти

22 квітня 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново необхідні донори крові
Процес здачі крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок 24 квітня. Необхідна допомога людей із різними групами крові. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+) та на Пироговській — 2(+), 3(+) групами крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Як підготуватися до здачі крові?

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.  За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  •  Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади 
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура )
  • Трансплантація органів 

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

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