В Одесі терміново необхідні донори крові

Процес здачі крові. Фото: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок 24 квітня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+) та на Пироговській — 2(+), 3(+) групами крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Як підготуватися до здачі крові?

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків. За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура )

Трансплантація органів

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.