В Одесі терміново потрібна донорська кров

Жінка стала донором крові. Фото: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 3 липня. Необхідна допомога людей із 1 та 3 позитивною групою крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 1(+) і 3(+) та о 09:00 1(+) у Приморському районі. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.