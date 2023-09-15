В Одесі замінували будівлю суду: відбувається евакуація відвідувачів

Вибухотехнічна служба. Фото: google

Сьогодні, 15 вересня, невідомі повідомили про мінування Малиновського районного суду в Одесі. Людей з будівлі евакуйовують.

Про це повідомили в Малиновському районному суді.

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"Шановні відвідувачі суду! Надійшло повідомлення про мінування будівлі Малиновського районного суду м. Одеси. Роботу установи призупинено. Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", — йдеться в повідомленні.

Допис про замінування суду. Фото: скриншот

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, якщо вдасться, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і головне — не панікувати.

Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, віддалитися на безпечну відстань;

важливо бути якомога далі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;

краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;

постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, нещодавно столична поліція отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва, вокзалів та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація, на щастя, не підтвердилась.