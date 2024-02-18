Варто поспішити з виїздом за кордон — яка ситуація на трасі Одеса — Рені
На ранок неділі,18 лютого, з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються затор на КПП, але його розмір невеликий. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні менш як чотири години.
Ціни на пальне
Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У неділю, 18 лютого, ціни на бензин, дизель та автогаз залишаються без змін.
Більше про авто
Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невід'ємна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише повинен бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.
Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.
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