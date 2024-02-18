Варто поспішити з виїздом за кордон — яка ситуація на трасі Одеса — Рені

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

На ранок неділі,18 лютого, з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються затор на КПП, але його розмір невеликий. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні менш як чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У неділю, 18 лютого, ціни на бензин, дизель та автогаз залишаються без змін.

Більше про авто

Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невід'ємна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише повинен бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.

Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.