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Головна Одеса Ветеранам відмовляють у пільгах — скандал на Одещині

Ветеранам відмовляють у пільгах — скандал на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 16:50
На Одещині відмовляють ветеранам у пільговому проїзді
Посвідчення ветерана. Фото ілюстративне: gorod.cn.ua

У Болградському районі ветеранам відмовляють у пільговому проїзді, попри те, що на ці послуги мають виділятися гроші з бюджету області. Члени облради вимагають від Одеської ОВА вирішення цієї проблеми.

Про це повідомив голова комісії Одеської облради з питань охорони здоров’я Дмитро Чапір.

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Ветерани вимагають пільговий проїзд

Громадська спілка ветеранів звернулася зі скаргою до обласної ради через те, що в жодній громаді Болградського району немає нормального пільгового проїзду.

Зокрема, у місті Болград дають лише один талон на рік на поїздку до Одеси. А в Арцизі водії взагалі не пускають пільговиків у транспорт. Чапір заявив, що департамент соцзахисту Одеської ОВА ігнорує проблему. Місцеві депутати надсилали офіційні запити з раціоналізаторськими пропозиціями, однак ситуація на краще не змінилася.

"Для цих категорій громадян пільговий проїзд — життєво необхідний. Я засмучений і в більш категоричній формі буду звертатися і вимагати того, щоб питання було вирішене по суті. Нагадаю, що забезпечення цих соціальних послуг покладено на місцеві бюджети. Це не тільки бюджет громади, а й обласний", — сказав голова комісії Одеської облради з питань охорони здоров’я Дмитро Чапір.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на проїзд у громадському транспорті у серпні. А також про затори на шляху до кордонів.

Одеса Одеська область ветерани Новини Одеси пільги
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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