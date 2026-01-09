На Одещині пролунали вибухи, сьогодні, 9 січня

Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Одещині, зараз, 9 січня, пролунали вибухи. Ворог атакує регіон ударними дронами. Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення про загрозу КАБ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 9 січня, на Одещині чутно вибухи. Ймовірно працює ППО. Ворог атакує регіон дронами з Чорного моря. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку населенего пункту Білгород-Дністровський. Інформації про наслідки станом на зараз немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала столицю дронами. Також ми писали, що серед загиблих у Києві — медик, який приїхав на виклик.