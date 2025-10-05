Нічні вибухи в Одесі й на Одещині 5 жовтня — подробиці атаки

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: 24tv.ua

Вибухи лунають в Одесі й на Одещині зараз, уночі в неділю, 5 жовтня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одесі й на Одещині вночі 5 жовтня

Станом на 01:43, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, ворожі безпілотники тримали курс на Березівку Одеської області. О 02:05 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО. О 02:18 військові закликали всіх, хто перебуває в Одесі, залишатися в укриттях.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 5 жовтня

Карта повітряних тривог станом на 02:31 5 жовтня

Станом на 02:31 5 жовтня повітряна тривога триває у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській і Кіровоградській областях. Також червоні на карті повітряних тривог Київ і два райони Рівненщини.

Нагадаємо, уночі РФ завдала щонайменше десятьох ударів по Запоріжжю. Виникли перебої зі світлом і водою.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 4 жовтня лунали вибухи на Київщині. ППО працювала по ударних безпілотниках.