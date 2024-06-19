Графіки погодинних відключень світла на Одещині в четвер, 20 червня: ДТЕК

Відключення світла на Одещині — як діятимуть графіки 20 червня
В Одеській області у четвер, 20 червня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж усієї доби: з 00:00 до 24:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
Відключення світла на Одещині
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.
Де дізнатись графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-боту у Viber;
- чат-боту у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.
Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке некритичне для виробничої діяльності.
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