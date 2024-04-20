Відключення світла в Одесі — хто з містян залишиться без електропостачання до вечора
Сьогодні, 20 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та центральної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- вул. Миколи Міхновського, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в,
- вул. Отамана Чепіги, 4, 52,
- вул. Андріївського, 16, 10/2,
- вул. Чорноморського Козацтва, 1-36,
- вул. Церковна, 3, 29,
- вул. Отамана Головатого, 1, 27, 31.
Центральний РЕМ:
- вул. 2-а Степова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д,
- вул. 3-я, 4-а,Степова,
- вул. Квітнева,
- вул. Миколи Лисенка,
- вул. Косяченко Олексія,
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська),
- вул. Сільська,
- вул. Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а,
- вул. Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- вул. Приморська,
- вул. Преображенська,
- вул. Софіївська, 7а,
- вул. Торгова, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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