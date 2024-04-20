Відключення світла в Одесі — хто з містян залишиться без електропостачання до вечора

Лампочка не світить. Фото: УНІАН

Сьогодні, 20 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та центральної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

вул. Миколи Міхновського, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в,

вул. Отамана Чепіги, 4, 52,

вул. Андріївського, 16, 10/2,

вул. Чорноморського Козацтва, 1-36,

вул. Церковна, 3, 29,

вул. Отамана Головатого, 1, 27, 31.

Центральний РЕМ:

вул. 2-а Степова 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д,

вул. 3-я, 4-а,Степова,

вул. Квітнева,

вул. Миколи Лисенка,

вул. Косяченко Олексія,

вул. Йозефа Прибіка (Мінська),

вул. Сільська,

вул. Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а,

вул. Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,

вул. Приморська,

вул. Преображенська,

вул. Софіївська, 7а,

вул. Торгова, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.