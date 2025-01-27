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Відключення в Одесі — скільки буде світло у вівторок

27 січня 2025 20:58
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Відключення світла в Одесі — графіки на завтра
Одесити переходять вулиці під світло фар. Фото: Новини.LIVE
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

У вівторок, 27 січня, віялових та стабілізаційних відключень світу в Одесі не планують. Однак можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.

Такий висновок можна зробити з того, що ні Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Як дізнатися графіки

Як тільки стане відомо про запровадження відключень, то дізнатися до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.

Дізнатись час відновлення подачі електрики можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Ми також писали, наскільки зміниться тариф на електрику для українців з лютого місяця. А також що буде якщо ігнорувати платіжки з доставки газу, навіть якщо його не використовувати.

Одеса Новини Одеси світло графіки відключень світла відключення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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