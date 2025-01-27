Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

Відключення в Одесі — скільки буде світло у вівторок
У вівторок, 27 січня, віялових та стабілізаційних відключень світу в Одесі не планують. Однак можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.
Такий висновок можна зробити з того, що ні Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Як дізнатися графіки
Як тільки стане відомо про запровадження відключень, то дізнатися до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.
Дізнатись час відновлення подачі електрики можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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