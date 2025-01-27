Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

Одесити переходять вулиці під світло фар. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У вівторок, 27 січня, віялових та стабілізаційних відключень світу в Одесі не планують. Однак можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.

Такий висновок можна зробити з того, що ні Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Як дізнатися графіки

Як тільки стане відомо про запровадження відключень, то дізнатися до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії за наявності світла, щоб уникнути перевантажень системи.

Дізнатись час відновлення подачі електрики можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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