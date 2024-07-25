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Відключення за графіками — енергетики повідомили, коли завтра на Одещині буде світло

25 липня 2024 22:29
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині завтра, 26 липня - ДТЕК
Енергетики дали графіки відклчюень на завтра, 26 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у п'ятницю, 26 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії з 05:00 до 24:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 26 липня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 26 липня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно.

Відключення світла Одеса 26 липня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 26 липня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 26 липня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 26 липня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Ми писали, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.

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