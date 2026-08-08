Відпочинок у Коблевому 2026: ціни на готелі, умови та безпека

Інсталяція "Я люблю Коблево". Фото: nikcenter.org

Вікторія Бєккєр Журналіст

Коблеве в серпні все ще збирає туристів, хоча відпочинок тут давно не обмежується пляжами. Готелі приваблюють басейнами, ресторанами та різними умовами проживання, а ціни за шість ночей для двох різняться у кілька разів. Та цього сезону до списку питань перед бронюванням варто додати ще два важливі пункти — чи є генератор і куди спускатися під час тривоги.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, скільки коштує відпочинок у Коблевому в серпні, що пропонують готелі за різний бюджет, де є генератори та укриття і як зміняться ціни на початку вересня.

Безпека в Коблево

Море в Коблево поруч, але пляжі офіційно закриті з початку вторгнення РФ. Частина закладів натомість робить ставку на басейни та власні зони відпочинку, а про обмеження попереджають ще під час бронювання. Тож близькість до пляжу в описі готелю сьогодні радше означає розташування, а не можливість безперешкодно ним користуватися.

"Наразі ми не маємо доступу до моря. Уся прибережна зона відпочинку Коблевого з 2022 року закрита. Через нас до моря ви не вийдете", — коментує представниця одного з готелів.

Міна на морі. Фото ілюстративне: НМЦ ДСНС України

Бюджетний сегмент

У бюджетному сегменті Коблевого житло для двох можна знайти менш ніж за 1,5 тисячі гривень на добу. За шість ночей доведеться заплатити приблизно від 5 до 10 тисяч гривень, однак за таку ціну варто розраховувати на простіші умови — без частини звичних зручностей у номері. Але навіть недорогі варіанти пропонують кухню, парковку, Wi-Fi, а подекуди й басейн.

Ассоль

База відпочинку розташована на проспекті Курортному. Бюджетний двомісний номер тут коштує 950 гривень за добу, або 5 700 гривень за шість ночей. Щодо умов в номері, є окрема ванна кімната, телевізор, холодильник, необхідні меблі та рушники, однак кондиціонера у бюджетному варіанті немає. Для гостей також доступні спільна кухня з посудом, безкоштовний Wi-Fi та приватна парковка. У готелі є укриття, а зі світлом, за словами менеджерки, проблем досі не виникало. З початком вересня можна розраховувати на нижчу ціну — орієнтовно 800 гривень за добу.

"Якщо це на вересень, то можна і не бронювати. А якщо на серпень — обов’язково, тому що зараз у нас повне завантаження. З понеділка людей буде трошечки менше, але під вихідні знову дуже великий попит", — каже менеджерка.

База відпочинку "Асоль". Фото: скріншот Booking.com

Стандартний двомісний номер в Базі відпочинку "Асоль". Фото: скріншот Booking.com

Aquamarine

Пансіонат Aquamarine знаходиться на вулиці Кишинівській, у Коблевому, приблизно за шість хвилин ходьби від пляжу. Найдешевший двомісний номер економкласу тут коштує 1300 гривень за добу, або 7800 гривень за шість ночей. У такому варіанті санвузол розташований на поверсі. Для гостей доступні відкритий басейн, лежаки, спільна кухня з мікрохвильовкою та електроплитами, а також кафе на території. Повноцінного генератора в пансіонаті немає — є лише резервне живлення для підкачування води, однак, за словами представниці, перебоїв зі світлом поки не було. Передоплату за проживання не вимагають, розрахуватися можна під час заселення.

"Поки точно не знаємо, але у вересні ціни будуть нижчими. Після рахунків за електроенергію за липень ми підняли вартість приблизно на 100 гривень, тому що електроенергія подорожчала. Але в будь-якому разі у вересні буде дешевше", — говорить представниця Aquamarine.

Пансіонат Aquamarine. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер в пансіонаті Aquamarine. Фото: скріншот Booking.com

Середній сегмент

У середньому сегменті відпочинок для двох у Коблевому коштуватиме приблизно від 10 до 22 тисяч гривень за шість ночей. За цю суму можна розраховувати на окремий котедж, кондиціонер, власний санвузол та доступ до басейну. Частина готелів також пропонує ресторан, парковку, укриття й резервне живлення, однак набір зручностей помітно відрізняється залежно від обраного варіанта.

White Villas

White Villas працює на Миколаївській. У серпні двомісний котедж тут коштує 2300 гривень за добу. Площа стандартного —19 квадратних метрів має окрему ванну кімнату, кондиціонер, телевізор, електрочайник і терасу. У двомісних номерах також є холодильник, чашки та столове приладдя. Окремої спільної кухні для самостійного приготування їжі немає, натомість на території працює невелика кухня, а страви можна замовити і з сусіднього ресторану. Гості мають доступ до басейну, безкоштовного Wi-Fi та парковки. Повноцінно забезпечити котеджі електроенергією під час відключень генератор не може, однак від нього підтримують подачу води, щоб працювали душ і санвузол. Також на території є укриття. У серпні вільні місця швидко закінчуються, а у вересні вибір має бути більшим: стандартний котедж планують знизити до 1900 гривень за добу. Заселитися без попереднього бронювання теоретично можна, проте в готелі переважно просять передоплату.

"Краще телефонуйте нам, а не бронюйте через Booking, тому що підберемо саме той номер, який вам потрібен. Booking іноді показує номер вільним, хоча його вже кілька днів як немає. Через кожне таке бронювання потім доводиться окремо розбиратися", — пояснює адміністратор White Willas.

White Villas. Фото: скріншот Booking.com

Стандартний котедж в White Villas. Фото: скріншот Booking.com

Berizka Park Hotel

Цей варіант знаходиться на Курортному проспекті. За шість ночей у котеджі з однією спальнею наприкінці серпня доведеться заплатити 21 808 гривень. Є два ліжка та безкоштовний Wi-Fi, а на території готелю працюють ресторан і бар, облаштовані відкритий басейн, зони відпочинку та приватна парковка. На випадок перебоїв зі світлом готель має генератор і сонячні панелі. Для безпеки гостей облаштоване напівпідвальне приміщення, яке використовують як укриття. Приїхати без попереднього бронювання тут майже нереально через високе завантаження. У готелі зазначають, що вільні місця швидко розбирають, тому номер радять резервувати завчасно.

"До 6 вересня ми працюємо. Ціни десь на гривень 500 будуть менші. Тобто на початку вересня ще можна буде відпочити дешевше", — зазначає представниця Berizka Park Hotel.

Berizka Park Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Котедж в Berizka Park Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Преміальний сегмент

У преміум-сегменті шість ночей для двох у Коблевому коштуватимуть від 22 тисяч гривень. За ці гроші пропонують просторі номери з усіма зручностями, басейни, ресторани, парковку. Однак висока ціна не означає наявність ані генератора, ані окремого укриття, тому це варто уточнювати окремо.

VIP Hotel

Готель розташований на Курортному проспекті, безпосередньо біля моря. Люкс із видом на басейн на шість ночей у серпні обійдеться приблизно у 22 тисячі гривень. Номер площею 25 квадратних метрів розрахований на двох гостей: усередині є кондиціонер, холодильник, електрочайник, телевізор, сейф, окрема ванна кімната, а також балкон або патіо. На території працює ресторан, є два басейни, лежаки та парковка. Для прямого бронювання просять передоплату в розмірі вартості однієї доби. Генератора та окремого укриття в готелі немає — під час небезпеки гостям пропонують спускатися на перший поверх.

"Зайняте все під зав'язку: виїзд-заїзд, виїзд-заїзд. Ми можемо напряму забронювати, передплата у нас іде за добу проживання. Я не можу сказати, який буде потік людей у вересні. Ціни трошки, так, впадуть, але краще бронювати", — підкреслює менеджерка.

VIP-Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Люкс двомісний в VIP-Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Vital Park Hotel

Готель працює на Курортному проспекті. Двомісний номер Deluxe наприкінці серпня коштує 47 тисяч гривень за шість ночей, у цю суму вже входять сніданок, обід і вечеря. Площа номера — 35 квадратних метрів: є двоспальне ліжко та диван, кондиціонер, холодильник, електрочайник, телевізор, сейф, окрема ванна кімната й тераса. Для автомобілів передбачена безкоштовна парковка. Замість моря, доступ до якого наразі закритий, гостям пропонують відпочинок біля басейнів. За словами представниці готелю, загалом їх чотири, три з яких розташовані безпосередньо на території. Перебоїв з електроенергією тут не очікують завдяки сонячним панелям. Приїжджати без попередньої домовленості влітку не радять — через завантаженість вільного номера в день заселення може просто не бути.

"Ми працюємо до 6 вересня наразі. Там вже буде низький сезон. Приблизно на тисячу гривень кожен номер буде дешевше", — зазначає адміністраторка.

Vital Park. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер Делюкс в Vital Park. Фото: скріншот Booking.com

В Коблевому можна відпочити на різний гаманець, але цього сезону важливо дивитися не лише на комфорт. Пляжі залишаються офіційно закритими через мінну небезпеку і цей ризик не варто ігнорувати. Як показала практика, ціна не дорівнює тому, що в готелі обов’язково буде генератор чи повноцінне укриття, тому ці речі краще уточнювати ще до бронювання. А якщо поїхати на початку вересня, можна ще й трохи зекономити — у цей час готелі вже починають знижувати ціни.

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