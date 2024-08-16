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Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16 серпня 2024 18:41
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Коблево 2024 - ціни на відпочинок у закритій зоні
Напис "Я люблю Коблево". Фото: koblevo.live
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Коблево — знамените курортне містечко в Миколаївській області. Сюди любили приїжджати туристи зі всього пострадянського простору на відпочинок. Море, піщані пляжі, недороге місцеве вино, дискотеки — що ще потрібно, щоб отримати незабутні враження та заряд на цілий рік. Так було до 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз же ця територія в червоній зоні і там можуть жити лише місцеві жителі. Але чи це так насправді? І чому в соціальних мережах так багато реклами цієї зони відпочинку?

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як працюють бази відпочинку та готелі у червоній зоні, а також скільки вони коштують.

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Проїзд відкритий

Знамените Коблево розташоване практично на кордоні з Одеською областю, дістатися туди на машині з Південної Пальміри можна за годину. Багато туристів так і добиралися: спочатку поїздом до Одеси, а далі автобусами чи маршрутками. Біля залізничного вокзалу завжди стояли так звані зазивали, які пропонували скористатися їхніми послугами та проїхати на відпочинок до Миколаївської області. Нині ж ситуація інша.

Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 1
Зруйнована база відпочинку у Коблеві. Фото: Національна поліція України

Донедавна небезпека висадки російського десанту, зокрема з боку Коблево, зберігалася. Шахеди та ракети, випущені ворогом, теж досить часто долітали саме до туристичного містечка, руйнуючи громадянську інфраструктуру. Але все це не заважає власникам деяких готелів та баз відпочинку відновити свою роботу та приймати охочих. Проблем із проїздом бути не повинно.

"Якщо у вас проблеми з документами, то вас точно не пропустять, блокпости дорогою є, і на них перевіряють паспорти. Але загалом проїхати можна, якщо ви не в розшуку", — говорить адміністратор однієї з баз відпочинку.

Варто зазначити, що ціни на відпочинок у Коблеві сьогодні, як і в Одеській Затоці, злегка кусаються.

Екоготель Vital Park

Один із найбільш рекламованих сьогодні — екоготель Vital Park. Ціна стандартного номера тут починається від 4600 грн на добу за двох. За ці гроші вам запропонують сучасні номери з авторським дизайном, сніданок за принципом шведський стіл та басейни з підігрівом, а також спортивний майданчик. Крім цього, тут вам можуть запропонувати напівпансіон або повний пансіон з триразовим харчуванням — як додаткові послуги, які доплачуються. Перевага цього готелю у безпеці.

"На нашій території є чотири укриття, кожне з них розраховане на 80 осіб. Там є WI-FI, розетки, вода, аптечка — все, що необхідно", — зазначила адміністратор готелю.

Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 2
Територія готелю у Коблево. Фото: соціальні мережі
Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 3
Ціни у готелі. Фото: скриншот з офіційного сайту

Готель "Аквапарк Коблево"

Цей готель позиціює себе як один із найбільших, на його території розміщено п'ять корпусів. Для відпочинку пропонуються різні типи номерів. Вартість найдешевшого — від 2400 грн у будні (з понеділка по четвер), а у вихідні за нього доведеться віддати вже на 250 грн більше. До цієї вартості входить безплатне відвідування атракціонів аквапарку та користування басейнами згідно зі встановленим графіком.

"Оскільки берегова лінія в Коблево повністю закрита, тому до ваших послуг буде наш басейн і аквапарк", — зазначила адміністратор готелю.

Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 4
Аквапарк у Коблево. Фото: Соціальні мережі
Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 5
Вартість номерів у готелі аквапарку. Фото: скриншот з офіційного сайту

Окремо варто зупинитися на аквапарку. Покататися на гірках можуть усі охочі з 11-ї години до 18-ї. Дітям до трьох років вхід безплатний. Вартість для дорослих та дітей різна, проте відразу зазначають, що зріст дитини не має перевищувати 140 см.

Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 6
Вартість відпочинку в аквапарку. Фото: скриншот з офіційного сайту

Готель "Парадіз"

У серці Коблево розташувався готель "Парадіз", у соціальних мережах також можна зустріти його рекламу. Двомісний номер тут вам обійдеться від 850 грн, виходячи з прейскуранта на сайті. Однак при бронюванні на п'ять ночей у серпні нам назвали суму 8070 грн. За ці гроші у вас буде паркінг для автомобіля, можливість користуватися басейном, зоною барбекю з альтанками, футбольним та волейбольним полем. Але на купання у морі діє заборона.

"Пляж, який розташований біля нашого готелю закритий. Офіційно відкритий пляж розташований за 13 км від готелю", — зазначила представник відділу бронювання Оксана.

Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 7
Готельний комплекс "Парадіз". Фото: скриншот з офіційного сайту
Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 8
Вартість номерів у готельному комплексі. Фото: скриншот з офіційного сайту

База відпочинку "Коралл"

Ну а найдоступнішим зі знайдених нами готелів виявилася база відпочинку "Коралл". Тут за двомісний номер з вас візьмуть 1000 грн. Паркування та користування басейном входять у вартість. Що ж до купання в морі, то про заборону тут знають, але кажуть, що, якщо дуже хочеться, то завжди можна знайти вихід.

"На море потрапити можна. Центральний пляж у нас закритий, але люди ходять в інший бік і там купаються", — заявив адміністратор бази.

Закрите, але таке доступне Коблево — скільки коштує відпочинок у червоній зоні - фото 9
База відпочинку "Коралл". Фото: соціальні мережі

Ми офіційно надіслали запит голові Миколаївської обласної військової адміністрації з проханням прокоментувати, наскільки легально працюють готелі та бази відпочинку у червоній зоні, але відповіді досі не отримали. А тим часом від охочих відпочити у Коблево немає відбою. Але наскільки це безпечно, коли періодично до берега прибиває російські міни, а над головою літають ракети і шахеди, кожен вирішує для себе сам. Адже у разі непередбаченої ситуації жоден із готелів відповідальність за ваше життя на себе не візьме.

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19:10 Світло буде, але є нюанс — в Укренерго розповіли про графіки на завтра

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