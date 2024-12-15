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Виїзд за кордон — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені

15 грудня 2024 09:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні зранку 15 грудня на трасі Одеса-Рені утворилися кілометрові затори у напрямку південних кордонів. Окрім цього, водії, які прямують до Молдови та Румунії, змушені будуть ще й вистояти у чергах на проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

За даними сервісу, на ділянках дороги до пунктів пропуску в Паланці та Старокозачому утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху. 

Затор до Паланки
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну інтенсивність затримок.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні — зафіксовано великі черги на виїзд.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. 

Нагадаємо, українцям варто приготуватися до подорожчання бензину, дизелю та автомобільного газу. Також ми писали, що близько 10 мільйонів українців ризикують в умовах війни розвинути психічні розлади різного ступеня важкості.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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