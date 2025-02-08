Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені та

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

У суботу, 8 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. за даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі перевантажена фурами. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", що на кордоні з Румунією, час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також утруднений рух поблизу села Кринички, там ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, традиція водіїв моргати фарами для попередження про поліційний патруль на дорозі може обернутися суттєвими штрафами. Також ми писали, що в Україні посилюють покарання для водіїв, які безпідставно паркують автомобіль в спеціальних місцях для людей з інвалідністю.