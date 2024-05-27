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Візьміть з собою парасольки — погода сьогодні не радуватиме одеситів

27 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 27 травня
Дівчина прикривається від сонця. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 27 травня, буде похмурою. Вдень та вночі очікуються короткочасні дощі, тому варто взяти з собою парасольку. Та попри опади, температура повітря підійметься до +22 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі та вранці короткочасний дощ.
  • Температура вночі +14...+16 °C, вдень +20...+22 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Візьміть з собою парасольки — погода сьогодні не радуватиме одеситів - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °C, вдень +19...+24 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Візьміть з собою парасольки — погода сьогодні не радуватиме одеситів - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка. 

Погода в Україні на 27 травня

У понеділок, 27 травня, у південних областях та у Криму, вдень також місцями у західній частині та на крайній півночі очікуються невеликі короткочасні дощі, в окремих районах із грозами. Вітер східної чверті, 7 – 12 м/с, у південних областях та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні +20…+25 °С.

Візьміть з собою парасольки — погода сьогодні не радуватиме одеситів - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.

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