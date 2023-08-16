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ВМС повідомили, скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

16 серпня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВМС повідомили, скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Військовий корабель. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог тримає в Чорному морі 7 кораблів, однак серед них немає ракетоносіїв. Втім, розслаблятись зарано, адже ситуація може змінитися за 2-3 години. Саме стільки часу необхідно ворогу, аби вивести на бойове чергування носій "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні 7 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель; 
  • у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

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