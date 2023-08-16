ВМС повідомили, скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Військовий корабель. Фото: google

Ворог тримає в Чорному морі 7 кораблів, однак серед них немає ракетоносіїв. Втім, розслаблятись зарано, адже ситуація може змінитися за 2-3 години. Саме стільки часу необхідно ворогу, аби вивести на бойове чергування носій "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні 7 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії. Британська розвідка пояснила, чому Чорноморський флот РФ під загрозою — деталі в матеріалі.

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