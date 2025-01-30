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Воював на боці РФ — на Одещині судитимуть зрадника

30 січня 2025 12:31
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
ЗСУ у Донецькому напрямку затримали зрадника
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Після окупації Криму перейшов на бік Росії та воював проти України. Бійцям ЗСУ вдалося на Донецькому напрямку взяти в полон зрадника чиї батьки й досі мешкають у Полтавській області.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань

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Зрадив Україну

Уродженець Полтавської області до 2014 року проходив службу у Сімферополі. Після анексії півострова добровільно склав присягу на вірність росіянам. 2022 року після повномасштабного вторгнення зрадник пішов воювати проти України у складі 123 окремої гвардійської мотострілецької бригади. Тільки зараз він потрапив у полон на Донецькому напрямі. Як з'ясувалося, батьки зрадника досі живуть у рідному місті на Полтавщині.

Яке покарання загрожує

Колишньому військовому Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону вже повідомила про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Чоловіку загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми також писали про відомого музиканта, який приєднався до лав ЗСУ. А також про київського суддю, який профінансував армію РФ за державні кошти. 

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