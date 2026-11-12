Бізнес із Херсона в Одесі: як працювали під час та після окупації

Працівники кав'ярні. Фото: Новини.LIVE

11 листопада 2022 року Херсон звільнили від російської окупації, але через постійні обстріли місто продовжує втрачати людей і бізнес. Підприємці, які змогли працювати навіть в окупації, після звільнення опинилися перед вибором: ризикувати життям під обстрілами чи залишити все, що будували роками. Так херсонська кав’ярня переїхала до Одеси. І вже зараз розширилися до трьох локацій. Та разом із розвитком на новому місці залишається й мрія знову відчинити двері для відвідувачів у Херсоні.

Про роботу кав’ярні під час російської окупації Херсона, вимушений переїзд до Одеси, труднощі ведення бізнесу під час війни та плани повернення до рідного міста в інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розповіла власниця та бренд-шеф релокованого закладу Валерія Вечерікова.

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Бізнес під окупацією

У 2016 році в Херсоні відкрилася невелика кав’ярня, яка за п’ять років переросла в бізнес із власним кондитерським виробництвом. Спочатку десерти закуповували в інших кондитерів, а згодом почали виготовляти самостійно. Бізнес продовжував розвиватися, і на березень 2022 року було заплановане відкриття ще однієї локації. Приміщення вже підготували, однак через повномасштабне вторгнення відкрити його так і не вдалося. Напередодні війни в місті відчувалася напруга, тому до загострення ситуації почали готуватися заздалегідь.

"Ми завчасно знімали кошти з рахунків для того, щоб, якщо щось відбудеться, ми могли з нашими працівниками розрахуватись. І перший день ми зустріли на паркінгу біля нашого дому з видом на те, як обстрілюють Антонівський міст, ми роздавали дівчатам заробітну плату. Для нас було дуже важливо, щоб наші працівники не залишились без коштів, хтось їхав прямо в перший день війни, хтось залишався в місті, але нашим було завданням якось розрахувати, щоб люди не залишились без нічого", — каже власниця кав’ярні Валерія Вечерікова.

Власниця кав'ярні Валерія Вечерікова про релокацію бізнесу. Фото: Новини.LIVE

З початком повномасштабного вторгнення кав’ярню зачинили, а обладнання, яке вдалося перенести, сховали в підвалі. Подальших планів тоді не будували — чекали, як розвиватимуться події. Водночас у закладі залишалися запаси продуктів, які вирішили передавати тим, хто їх потребував.

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"До цього ми також, коли кав'ярня не працювала, роздавали наші якісь запаси продукції, віддавали в лікарню, віддавали на виробництво хлібу, борошно — як хтось, щось потребував. Ми намагалися якось підтримувати дівчат з команди: що їм було потрібно також. Там десь якийсь цукор, молоко — що, кому там треба було. Намагалися якось підтримати один одного", — зазначає підприємиця.

Кондитерські вироби в кав'ярні в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Згодом, попри окупацію, кав’ярня відновила роботу, насамперед щоб підтримати працівників, які залишилися в Херсоні. Це давало їм можливість заробляти в гривнях, зберігати рутину та психологічно легше переживати окупацію. Спочатку працювали на запасах продуктів, закуплених до 8 Березня. А у середині квітня власниця разом із сім’єю виїхала до Одеси, звідки продовжила допомагати команді: через волонтерів передавала необхідні продукти та ліки. Попри складні умови, кав’ярня приймала замовлення.

"Мабуть, нам дало змогу протриматися те, що залишалось багато херсонців, залишались родини, в яких, наприклад, діти поїхали, а батьки залишались. І діти намагались максимально якось підтримати їх, відправляли там якісь пакуночки, торти, дні народження чи якісь свята сімейні — їх ніхто не відміняв. Тому ми таким, мабуть, чином там працювали, відправляли, возили, я пам'ятаю, що навіть на той момент возили і в Чорнобаївку наше замовлення", — згадує Валерія.

Херсонці відвідують кав'ярню до релокації. Фото: Валерія Вечерікова

Релокація до Одеси

Після звільнення Херсона 11 листопада 2022 року місто почали інтенсивно обстрілювати російські війська. Працювати в таких умовах ставало дедалі небезпечніше. Попри це, власниця кав’ярні разом із командою ще сподівалася, що ситуація стабілізується і вони зможуть працювати. Однак через постійні обстріли працівники та рідні поступово виїжджали з Херсона, тож постало питання про подальшу долю бізнесу.

"Ситуація тільки ставала гіршою, тому всі виїхали. Багато хто опинився в Одесі і через якийсь період ми вирішили вивозити обладнання, щоб якось зберегти те, що будували 5 років. Таким чином, мабуть, десь протягом року, ми вирішили, що треба якось продовжувати нашу справу в Одесі", — зазначає власниця кав’ярні.

Релокована кав'ярня в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри переїзд до Одеси, власниця не полишала надії повернутися до Херсона та відновити роботу кав’ярні. У місті залишалося приміщення, в якому бізнес працював до повномасштабного вторгнення.

"На жаль, в Херсоні наша локація з нещодавнього часу вже розбита. Коли ми їхали, ми її зашили. Там були дуже такі великі вікна, щось залишалось з обладнання, там ще якісь меблі, але нещодавно був приліт дуже поруч, тому там повністю винесло вікна. На жаль, повносили вже все, що було всередині, і нічого не залишилось", — з болем пригадує Валерія.

Кав'ярня в Херсоні до релокації та прильоту. Фото: Валерія Вечерікова

Разом із бізнесом до Одеси переїхала й частина команди з Херсона. Працівники, які раніше працювали в рідному місті, змогли продовжити свою справу вже на новому місці. Згодом до колективу долучилися нові люди, а його склад поступово змінювався. Водночас половину команди досі становлять херсонці. У новому місті вдалося відновити й власне кондитерське виробництво.

"Ми маємо власне цех з виробництва. Все, як і в нас було в Херсоні. Майже ті ж самі працівники. Дівчата є з Херсону, є й ті, хто до нас поєднався вже в Одесі, але також не менш рідні. І працюємо, розвиваємось, як завжди робимо смачні новинки", — розповідає власниця кафе-кав’ярні.

Десерти в релокованій кав'ярні. Фото: Новини.LIVE

Зараз в Одесі працюють уже три локації кав’ярні. Бізнес продовжує розвиватися, але про Херсон тут не забувають. З рідного міста до Одеси привезли не лише обладнання, а й ідею десерта, який з’явився за непростих обставин.

"Кавунчик — це наша така візитівка, мабуть, з часів, коли в окупації не було з чого готувати, ми вигадали цей десерт. Він такий став, мабуть, символом незламності нашої. Ми його привезли потім вже і в Одесу, і тут з ним працювали. Але він у нас сезонний, а зараз трошки не сезон", — ділиться Валерія Вечерікова.

Десерт "Кавунчик" з кав'ярні. Фото: Новини.LIVE

Бізнес під час війни

Попри те, що в Одесі вже працюють три локації, порівнювати нинішні результати з довоєнними показниками в Херсоні підприємиця не береться. За її словами, змінилися не лише умови ведення бізнесу, а й фінансові можливості та настрої відвідувачів. До звичних витрат додалися нові виклики — відключення електроенергії, обстріли та необхідність забезпечувати безперебійну роботу закладів, а попереду ще й зима.

"Мені здається, що підготуватися до зими — це, мабуть, неможливо прям по всім пунктам, бо вони постійно змінюються. Але так, у нас є генератор і ми працюємо, тому можна сказати наполовину підготовлені", — підкреслює підприємиця.

Генератор на період блекаутів. Фото: Новини.LIVE

Повернення до Херсона

За роки роботи в Одесі кав’ярня стала місцем зустрічі для багатьох херсонців. Сюди приходять й земляки, які нині живуть за кордоном і навідуються до міста. Та попри те, що бізнес вдалося відновити й розширити, власниця досі мріє знову відкрити кав’ярню в рідному Херсоні.

"Я дуже хотіла б, щоб відновилася робота в Херсоні. Для мене б це було здійсненням мрії. Що для цього потрібно? Потрібно вже кошти мати, потрібно мати сприятливі умови для праці в місті, коли щось відбудовується, коли повертаються люди. Але я вважаю, що все це буде. Тому у планах і у мріях це обов'язково відбудеться", — зізнається власниця.

Кав'ярня в Херсоні зсередини до релокації та прильоту. Фото: Валерія Вечерікова

Попри бажання повернутися, відновлення бізнесу в Херсоні поки залишається складним через постійні обстріли, руйнування та відтік населення. Наразі невідомо, коли в місті з’являться безпечні умови для роботи й чи вдасться відбудувати колишню кав’ярню. Водночас для підприємиці повернення до Херсона — не лише питання відновлення бізнесу.

"Херсон — це найрідніше місце на землі. Бо де б ти не знаходився, це моє рідне місце — місце сили", — ділиться тим, що на душі Валерія.

Тераса біля кав'ярні в Херсоні. Фото: Валерія Вечерікова

За ці три з половиною роки власникам довелося кілька разів фактично починати все заново — спочатку під час окупації, потім після обстрілів, а далі вже в Одесі. Поки Херсон під російськими обстрілами, підприємцям доводиться вкладати кошти в розвиток на новому місці, але тут вони продовжують будувати плани на повернення.

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