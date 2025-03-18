Загроза для Одещини від кораблів РФ

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росія прибрала свої кораблі з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу у Середземному. Сьогодні, 18 березня, ворог знову вивів на рейд 3 носії крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторіях Чорного та Азовського станом на ранок активності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 6 суден, 2 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 8 кораблів, 3 я яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

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