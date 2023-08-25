Ворог змінив кількість кораблів в Чорному морі

Військовий корабель. Фото: google

Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із 10 до 5. Усі ракетоносії заведені в пункти базування.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів;

в Азовському морі знаходиться 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;;

в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 25 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 25 серпня.