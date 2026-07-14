Суд виніс довічний вирок за вбивство поліцейського

Поліція на місці вбивства. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 46-річний житель Ізмаїла торік застрелив поліцейського та поранив його напарника. Чоловіка визнали винним за всіма статтями обвинувачення. За скоєне він отримав позбавлення волі. Також засуджений має компенсувати витрати на експертизи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Фатальна зупинка

Трагічна подія сталася 5 серпня 2025 року на околиці Ізмаїла. Під час патрулювання поліцейські зупинили водія мопеда за порушення правил дорожнього руху. Однак чоловік не виконав законну вимогу правоохоронців, різко змінив напрямок руху та почав тікати.

Тікаючи від правоохоронців, чоловік не впорався з керуванням і впав із мопеда. Підвівшись, він дістав зброю та почав стріляти по службовій автівці й поліцейських. Унаслідок стрілянини смертельне поранення отримав 45-річний старший лейтенант поліції Михайло Сорока. Попри поранення, правоохоронець встиг відкрити вогонь у відповідь і поранив нападника. Це дозволило його напарнику затримати озброєного чоловіка.

Під час огляду місця події слідчі вилучили перероблену вогнепальну зброю, саморобні боєприпаси, стріляні гільзи та інші речові докази.

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Вирок суду

Експертизи підтвердили, що зброя була незаконно перероблена, боєприпаси виготовлені саморобним способом, а сам обвинувачений був осудним і повністю усвідомлював свої дії під час нападу. Чоловік лише частково визнав свою провину. Водночас суд встановив, що це була обрана лінія захисту. Також у матеріалах справи зазначено, що під час слідчих дій він підтвердив: постійно носив із собою зброю та був готовий застосувати її проти поліцейських або військовослужбовців ТЦК у разі перевірки чи спроби його зупинити.

Суд визнав 46-річного ізмаїльця винним за всіма інкримінованими статтями Кримінального кодексу України та призначив йому довічне позбавлення волі. Крім цього, із засудженого стягнули понад 142 тисячі гривень процесуальних витрат на проведення судових експертиз. Наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Інші довічні вироки

Нагадаємо, раніше довічне ув’язнення отримав 31-річний чоловік, який минулого літа зґвалтував та вбив семирічну сусідку Соломію Тарасюк. Перебуваючи під дією наркотиків, зловмисник заманив дівчинку до свого помешкання, де вчинив над нею наругу та задушив. Аби приховати злочин, він обмотав тіло дитини плівкою, вивіз у дорожній сумці на таксі та сховав у підвалі сусіднього кварталу. Правоохоронці оперативно затримали фігуранта, а під час обшуків у його квартирі вилучили речові докази, зокрема самокат загиблої та канабіс.

Завдяки беззаперечним доказам поліції суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним у зґвалтуванні малолітньої, умисному вбивстві, поєднаному з насильством, та зберіганні наркотиків (ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України). Враховуючи особливу тяжкість скоєного, вбивці призначено найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Приморський районний суд Одеси виніс вирок у справі про вбивство громадського діяча Дем’яна Ганула. Обвинуваченого визнали винним за кількома статтями Кримінального кодексу та призначили довічне позбавлення волі. Також суд постановив конфіскувати його майно і позбавити військового звання. Водночас слідство щодо замовників злочину ще триває.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині загинув чоловік під час спроби незаконно перетнути кордон. Смертельне поранення чоловік отримав під час переслідування прикордонним нарядом. Обвинуваченим у справі є один із прикордонників.