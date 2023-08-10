Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на чергуванні станом на сьогодні

Військовий корабель. Фото: google

Окупанти за останню добу не проводили ротацію своїх кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні ворог все ще тримає підводний ракетоносій споряджений "Калібрами".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

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