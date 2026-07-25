Братчук пояснив, чому Росія знову згадує Одесу: нова тактика

Розбитий будинок в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

Росія знову повернулася до теми можливого наступу на Одесу та почала активно поширювати заяви про нові "буферні зони". Проте основну ставку окупанти роблять не на сухопутний наступ, а на повітряні удари по українських містах. Одеса залишається однією з цілей таких атак.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Буферна зона

Останніми днями тема Одеси знову з'явилася в російському інформаційному просторі. На тлі повідомлень про так звані "буферні зони" російські пабліки почали згадувати й можливий наступ на південь України. Сергій Братчук переконаний, що такі повідомлення розраховані насамперед на внутрішню аудиторію Росії. Кремль намагається створити враження, що контролює ситуацію на фронті та нібито має нові наступальні плани.

"З Одесою в них не склалося. Черговий наступ на Одесу не відбувся, не відбувається і не відбудеться. Про так звані буферні чи санітарні зони Путін говорить ще з 2022-2023 років. Цю тему просто періодично повертають, щоб показати росіянам якісь "досягнення" та одночасно тиснути на Україну", — сказав Братчук.

Втім, це зовсім не означає, що небезпека для Одеси зменшилася. За словами експерта, Росія дедалі активніше робить ставку на повітряний терор. Саме тому регулярно атакує українські міста дронами, ракетами та керованими авіабомбами.

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Росіяни випалюють землю

Найкраще це видно на прикладі Херсона та Запоріжжя, які майже щодня зазнають масованих ударів КАБами. Такою тактикою окупанти намагаються не лише руйнувати інфраструктуру, а й змусити людей залишати свої домівки.

"Все очевидно. Їхня мета — випалити цю землю, зробити територію непридатною для життя і витіснити людей. Це тактика випаленої землі, так званий сирійський сценарій, який Росія зараз використовує значно активніше. Саме тому вони так масово застосовують керовані авіабомби", — пояснив військовий експерт.

ПВО збиває реактивні дрони

Одеса теж постійно перебуває під прицілом російських ударів. Після майже кожної масованої атаки місто зазнає руйнувань, однак значно більшу кількість повітряних цілей українським військовим вдається знищити ще до того, як вони досягають своїх цілей.

Сергій Братчук наголошує, що про результати роботи протиповітряної оборони повідомляють далеко не все. За його словами, українські військові вже навчилися збивати не лише звичайні ударні безпілотники, а й нові реактивні дрони.

"Не про все сьогодні можна говорити відкрито, але протиповітряна оборона працює дуже активно. Якби хоча б на третину більше ракет і дронів долітало до своїх цілей, наслідки були б набагато важчими. Уже сьогодні є збиття ракет, є збиття реактивних дронів, і ця робота триває щодня", — зазначив він.

Найнебезпечніші КАБи

Експерт додає, що найбільшою проблемою залишаються керовані авіабомби. Російські літаки запускають їх, не заходячи в зону ураження української ППО. Саме тому, наголошує Братчук, одним із головних завдань залишається знищення літаків-носіїв, адже це дозволить суттєво зменшити кількість ударів по українських містах.

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