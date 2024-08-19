Нардеп Дмитрук на захисті УПЦ МП: скандал у соцмережах

Захист московського патріархату — нардеп з Одеси Артем Дмитрук знов у центрі скандалу
Народний депутат з Одеси Артем Дмитрук опинився в центрі чергового скандалу через свої висловлювання на підтримку московського патріархату. Нардеп заявив, що "насильницьке" захоплення храмів УПЦ МП є неприйнятним, на що одразу зустрів негативну реакцію українців.
Про це Новини.LIVE дізнались з соцмереж.
Дмитрук на захисті УПЦ МП
Дмитрук звинуватив Українську православну церкву (ПЦУ) у відсутності ресурсів для утримання Києво-Печерської лаври. Це одразу викликало бурхливу реакцію у політиків та громадських діячів. Зокрема, сьогодні на цю тему зробив заяву Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії — це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", — зазначив Андрій Єрмак.
Крім того, Дмитрук висловився проти нещодавніх ініціатив щодо повернення Курщини Україні, назвавши їх провокативними та такими, що підривають стабільність.
"Чи є в цьому щось "героїчне" чи "патріотичне"? Ні, звісно. Це чиста робота проти нас. І справа не лише у моральному аспекті. Кожен такий інцидент працює проти нас!" — заявив нардеп.
Ці коментарі викликали обурення серед українських політиків і громадськості, які вважають їх проросійською пропагандою та зрадою національних інтересів. На заяви Дмитрука різко негативно відреагував праворадикал, лідер "С14" Євген Карась.
"Давайте катехізувати Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає де пересувається "щур ФСБшний", скільки охорони", – йдеться у повідомленні Євгена Карася.
А от вже заяву Єврена Карася, на відміну від поста нардепа, підтримала більшість українців.
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