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Захист московського патріархату — нардеп з Одеси Артем Дмитрук знов у центрі скандалу

19 серпня 2024 12:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Нардеп Дмитрук на захисті УПЦ МП: скандал у соцмережах
Нардеп Артем Дмитрук та уродженець РФ Митрополит Агафангел. Фото: Instagram / artem__dmytruk
Верзілова Єлизавета - редактор

Народний депутат з Одеси Артем Дмитрук опинився в центрі чергового скандалу через свої висловлювання на підтримку московського патріархату. Нардеп заявив, що "насильницьке" захоплення храмів УПЦ МП є неприйнятним, на що одразу зустрів негативну реакцію українців.

Про це Новини.LIVE дізнались з соцмереж.

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Дмитрук зна захисті московського патріархату
Допис нардепа. Фото: скриншот

Дмитрук на захисті УПЦ МП

Дмитрук звинуватив Українську православну церкву (ПЦУ) у відсутності ресурсів для утримання Києво-Печерської лаври. Це одразу викликало бурхливу реакцію у політиків та громадських діячів. Зокрема, сьогодні на цю тему зробив заяву Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Єрмак щодо церкви в Україні
Допис Андрія Єрмака щодо церкви в Україні. Фото: скриншот

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії — це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", — зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, Дмитрук висловився проти нещодавніх ініціатив щодо повернення Курщини Україні, назвавши їх провокативними та такими, що підривають стабільність. 

Дмитрук про наступ на Курщині
Допис Артема Дмитрука щодо Курщини. Фото: скриншот

"Чи є в цьому щось "героїчне" чи "патріотичне"? Ні, звісно. Це чиста робота проти нас. І справа не лише у моральному аспекті. Кожен такий інцидент працює проти нас!" — заявив нардеп.

Ці коментарі викликали обурення серед українських політиків і громадськості, які вважають їх проросійською пропагандою та зрадою національних інтересів. На заяви Дмитрука різко негативно відреагував праворадикал, лідер "С14" Євген Карась.

Карась відповів Дмитруку
Допис Євгена Карася. Фото: скриншот

"Давайте катехізувати Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає де пересувається "щур ФСБшний", скільки охорони", – йдеться у повідомленні Євгена Карася.

А от вже заяву Єврена Карася, на відміну від поста нардепа, підтримала більшість українців.

Підтрика Євгена Карася
Пости на підтримку Євгена Карася. Фото: скриншот

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