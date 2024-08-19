Нардеп Дмитрук на захисті УПЦ МП: скандал у соцмережах

Нардеп Артем Дмитрук та уродженець РФ Митрополит Агафангел. Фото: Instagram / artem__dmytruk

Народний депутат з Одеси Артем Дмитрук опинився в центрі чергового скандалу через свої висловлювання на підтримку московського патріархату. Нардеп заявив, що "насильницьке" захоплення храмів УПЦ МП є неприйнятним, на що одразу зустрів негативну реакцію українців.

Про це Новини.LIVE дізнались з соцмереж.

Читайте також:

Допис нардепа. Фото: скриншот

Дмитрук на захисті УПЦ МП

Дмитрук звинуватив Українську православну церкву (ПЦУ) у відсутності ресурсів для утримання Києво-Печерської лаври. Це одразу викликало бурхливу реакцію у політиків та громадських діячів. Зокрема, сьогодні на цю тему зробив заяву Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Допис Андрія Єрмака щодо церкви в Україні. Фото: скриншот

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії — це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", — зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, Дмитрук висловився проти нещодавніх ініціатив щодо повернення Курщини Україні, назвавши їх провокативними та такими, що підривають стабільність.

Допис Артема Дмитрука щодо Курщини. Фото: скриншот

"Чи є в цьому щось "героїчне" чи "патріотичне"? Ні, звісно. Це чиста робота проти нас. І справа не лише у моральному аспекті. Кожен такий інцидент працює проти нас!" — заявив нардеп.

Ці коментарі викликали обурення серед українських політиків і громадськості, які вважають їх проросійською пропагандою та зрадою національних інтересів. На заяви Дмитрука різко негативно відреагував праворадикал, лідер "С14" Євген Карась.

Допис Євгена Карася. Фото: скриншот

"Давайте катехізувати Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає де пересувається "щур ФСБшний", скільки охорони", – йдеться у повідомленні Євгена Карася.

А от вже заяву Єврена Карася, на відміну від поста нардепа, підтримала більшість українців.