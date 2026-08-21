Шкільні покупки 2026: скільки коштує зібрати дитину в Одесі

Люди обирають канцелярію на ринку. Фото: Новини.LIVE

До 1 вересня залишилося менше двох тижнів, а отже для батьків стартував традиційний шкільний квест — зібрати дитину й нічого не забути. Рюкзак, одяг, взуття, канцелярія, спортивний костюм і вишиванка — список чималий. Тож поки учні ще насолоджуються останніми днями літа, дорослі вже активно готуються до нового навчального року.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися ринком 7 км і з’ясували, скільки загалом доведеться витратити на одного школяра.

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Рюкзаки до школи

Без рюкзака шкільні збори точно не обходяться — і тут важливо, щоб він був не лише гарним, а й зручним для дитини. Цього року ціни на шкільні ранці майже не змінилися: ортопедичні моделі коштують близько 1700 гривень. Оскільки товар привозять із Китаю, вартість може коливатись через курс долара. Нова колекція цього сезону розійшлась досить швидко, але продавці запевняють, що пропозиції ще є.

"Асортимент з 1 по 4 клас весь ортопедичний. Вибираємо, приміряємо, кому яка спинка підходить. Якість повинна бути гарна, бо діти з 1 по 4 клас вже повинні носити рюкзачки", — пояснює продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про рюкзаки. Фото: Новини.LIVE

При виборі рюкзака варто звертати увагу насамперед на його вагу, посадку на спині та ширину лямок. Важливо, щоб він не був завеликим для дитини, щільно прилягав до спини, а лямки можна було відрегулювати за зростом. Також варто перевірити міцність швів і застібок, якість та вологостійкість матеріалу, адже саме від цього залежить, чи зможе він прослужити дитині 3–4 роки навчання.

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Рюкзаки на ринку "7 км". Фото: Новини.LIVE

Шкільний одяг

Окремо батькам доведеться витратитися і на одяг до школи. Тут вибір великий: для хлопців беруть сорочки, брюки та кардигани, для дівчат — блузки, сарафани й сукні. Але порівняно з минулим роком усе стало трохи дорожчим — продавці кажуть, що ціни в середньому зросли приблизно на 200 гривень. Базовий комплект для дівчинки — сарафан і блузка — обійдеться приблизно у 2 тисячі гривень. Хлопчика одягнути трохи дешевше: комплект із брюк та сорочки коштуватиме орієнтовно на 200 гривень менше. Проте продавці помічають, що перед початком цього навчального року покупців на ринку стало менше.

"Багато людей, я так розумію, повиїжджало. Я думаю, що і війна теж на це вплинула. Покупців стало трохи менше, але сподіваємося, що все буде добре", — ділиться продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про шкільний одяг. Фото: Новини.LIVE

Вартість шкільної форми

сорочки для хлопчиків — 600-800 грн;

брюки для хлопчиків — 1000-1400 грн;

блузки для дівчаток — від 600 грн;

сарафани та сукні — від 1000 грн;

Шкільна форма на ринку "7 км". Фото: Новини.LIVE

Вартість канцелярії

Ще одна обов’язкова частина шкільних зборів — канцтовари, і тут список довший, ніж здається. Зошити, ручки, олівці, пенал, лінійки, ножиці, обкладинки, атласи та контурні карти — усе залежить від класу й вимог конкретної школи. Продавці кажуть, що цього року канцтовари подорожчали приблизно на 30%, тому батьки частіше шукають бюджетніші варіанти й обирають лише те, що справді потрібно. Для першокласників окремо радять звертати увагу на ручки з гумовою вставкою, щоб пальці не ковзали, а також на безпечні ножиці із затупленими кінцями. Водночас навіть базовий набір можна зібрати на різний бюджет

"Якщо, дивіться, на перший клас, то виходить приблизно 1000-1200 гривень. Все залежить від того, що батьки підбирають. Бо в школі може бути вимога, якщо немає умов, то вибирають більш бюджетно. Це може коштувати і 800 гривень", — каже продавчиня Інна.

Продавчиня Інна про канцелярію. Фото: Новини.LIVE

Ціни на канцелярію

Пенали — від 100 грн

Пенал на два відділення — 375 грн

Зошити "Школярик" — 10 грн

Зошити "Перше вересня" — 8 грн

Фонові зошити — 7 грн

Кольорові олівці, 6 кольорів — 40 грн

Кольорові олівці, 12 кольорів — 95 грн

Ручка "10 км" — 45 грн

Бюджетні ручки — від 5 до 25 грн

Атлас для 7 класу — 260 грн

Контурна карта — 90 грн

Щоденники Kite — від 150 грн

Щоденник без малюнку — 30 грн

Канцелярія на ринку "7 км". Фото: Новини.LIVE

Вартість взуття

З новою одежею зазвичай купують і нове взуття. Якщо раніше найчастіше шукали класичні туфлі, то зараз вибір став значно ширшим. Молодшим школярам батьки частіше обирають стримані моделі, а підлітки віддають перевагу кедам, кросівкам і лоферам, які можна поєднувати і зі шкільним, і з повсякденним одягом. Продавці кажуть, що особливо популярне універсальне взуття, яке дитина зможе носити не лише на уроки.

"Змінилися ціни, звичайно, дуже змінилися. У нас, по-перше, оренду сильно підняли, також налоги піднялися. І, ну, все росте", — розповідає продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про взуття. Фото: Новини.LIVE

Ціни на взуття

Взуття — від 1300 грн

Турецьке взуття з натуральної шкіри — 2600 грн

Легкі кеди/кросівки — 1000–1100 грн

Моделі з минулого сезону зі знижкою — від 800 грн

Преміальні моделі — до 2000–2600 грн

Взуття на ринку "7 км". Фото: Новини.LIVE

Спортивний одяг

Для уроків фізкультури батьки також шукають окремий комплект. Найчастіше обирають костюми, які підійдуть не лише для уроків фізкультури, а й на щодень. У продажу є моделі для хлопців і дівчат різного віку, а вартість залежить від виробника та розміру. У середньому спортивний костюм зараз коштує від 1,5 до 2,5 тисяч гривень.

"Я дуже розумію батьків, які вдягають не одну дитину, а кількох. Стало дорого перевозити товар, також є проблеми з логістикою і тому ціна змінилась. Не можу сказати на скільки відсотків, але це відчувається", — коментує продавчиня Міла.

Продавчиня Міла про спортивний одяг. Фото: Новини.LIVE

Спортивні костюми на ринку "7 км". Фото: Новини.LIVE

Вартість вишиванок

Ну, і річ без якої не може відбутись жодне свято — вишиванка. Сучасні, класичні, з різними орнаментами та кольорами — вибір сьогодні є як для хлопчиків, так і для дівчаток. Вартість залежить насамперед від тканини, способу оздоблення та складності роботи, тож підібрати варіант можна під різний бюджет.

"Ціни не змінюєм. Зараз мало дуже покупців, тому ціни в нас стабільні. Перед 1 вересня трошки беруть, але всі хочуть дешевше", — говорить продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Ціни на вишиванки

Вишиванки — від 400 грн

Вишиванки ручної роботи — 750 грн

Вишиванки нашивочки — від 350 грн

Набір зі спідничкою та вишиванкою — 450 грн

Вишиванки на ринку "7 км". Фото: Новини.LIVE

Кошик школяра

Якщо скласти все докупи, то сума виходить доволі відчутною. Рюкзак, одяг, канцелярія, взуття, спортивний костюм і вишиванка потягнуть приблизно на 7700 гривень. І це ще без додаткових покупок та з найдешевшими варіантами. Тож якщо обирати за якістю, сума дуже легко переходить за 10 тисяч гривень на одну дитину.

Покупці купують канцелярію на ринку. Фото: Новини.LIVE

Тож головна порада перед 1 вересня — написати список потрібного і розставити пріорітети. Так буде легше нічого не забути, спокійно порівняти різні варіанти та обрати те, що справді підійде дитині. А головне — не відкладати все на останній момент, бо перед самим стартом навчання вибір уже менший, а метушні — значно більше.

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Раніше Новини.LIVE дізналися, скільки одесити витрачають на підготовку дітей до школи у 2026 році. За словами батьків, витрати на одну дитину можуть перевищувати 5 тисяч гривень, а якщо школярів у родині двоє — сума сягає близько 12 тисяч.