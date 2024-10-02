Декомунізація в Україні — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

Пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Імперський поплічник чи значуща особистість для Одеси — суперечки навколо пам'ятника Пушкіну не припиняються вже кілька місяців. Офіційно документи на його знесення вже підписані, ось тільки коли саме це станеться, поки що невідомо. Тим часом під будівлею ОВА організовуються мітинги на підтримку Пушкіна, люди вимагають залишити його на своєму місці біля мерії. Однак протестувальників виявилося зовсім небагато.

Зносити чи не зносити пам'ятник Пушкіну? Журналісти Новини.LIVE вирішили поставити це питання одеситам.

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Зносити не можна

"Я жив тоді в Одесі запиленій..." — так Пушкін писав про свої 13 місяців заслання в Південній Пальмірі. На згадку про його перебування одесити навіть вирішили встановити пам'ятник поетові, який відкрили 1888 року — присвятивши до п'ятдесятиріччя від дня смерті письменника.

Пам'ятник Пушкіну біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні саме цей пам'ятник і став каменем розбрату серед одеситів. Так, частина мешканців наполягає на тому, що Пушкін нерозривно пов'язаний з Одесою і тому його чіпати не можна. Такої думки дотримується й Алла Олександрівна. На її думку, історія є історією і нічого з цим не зробиш.

"Не можна його зносити. Для збереження історичного центру Одеси у тому вигляді, в якому він існував від самого початку. Хоча ставлення до Пушкіна як письменника, який у деяких своїх віршах виявляв своє імперство, скажімо так, ми розуміємо, що це було. Але в Одесі він був в засланні, як ми знаємо, а отже, у нього були не дуже добрі стосунки з тим режимом", — каже одеситка Алла Олександрівна.

Алла Олександрівна біля пам'ятника Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує ще одна одеситка Олена. За словами жінки, як би там не було, але пам'ятник було встановлено 136 років тому. За цей час він став історичною спадщиною та прибирати його не варто.

"Я вважаю, що ні — таке моє ставлення до цього поета, відомого на весь світ. Я вважаю, що він має історичне значення для всього світу", — резюмує Альона.

Олена проти знесення пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

На історичну складову посилається і мешканка Миколаєва — Валерія. Вона впевнена, що все, що було в минулому, ніякого відношення до сьогоднішньої агресії з боку Росії не має, тож пам'ятники повинні залишатися на своїх місцях.

"Ми з Миколаєва, і наш пам'ятник знесли, ось десь прибрали і сказали, що так треба. Хоча це історія, навіщо? Це минуле, далеке і не стосується ситуації в країні зараз", — зазначає Валерія.

Валерія разом із сином. Фото: Новини.LIVE

Пушкіну не місце в Одесі

Пам'ятник імперському поетові має бути знесений, і чим швидше, тим краще — упевнена Анастасія. Дівчина вважає, що нав'язані наративи та вигадану історію необхідно викидати на задвірки.

"Знести, 100 відсотків так. Тому що у нас є багато прекрасних письменників, поетів, які заслуговують на увагу не менше, ніж Пушкін", — каже Анастасія.

Анастасія за знесення пам'ятника Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Дівчину повністю підтримує одеситка Валентина Григорівна. Вона не розуміє, чому цей пам'ятник все ще стоїть на Приморському бульварі. Сьогодні всі бачать, до чого доводить "русский мир".

"Необхідно. Давно знести треба", — наголошує Валентина Григорівна.

Пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що здебільшого проти знесення пам'ятника російському поетові виступають люди старшого покоління. Молодь висловлюється за українських письменників, які свого часу зазнавали гонінь. Історичний аспект є досить важливою складовою для міста, але сьогодні з'ясовуються нові факти, які також варто враховувати. Адже якою буде Одеса майбутнього, залежить від рішень, які приймаються зараз.