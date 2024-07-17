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Дві автівки за ніч — в Одесі знову підпалили транспорт військових

17 липня 2024 09:25
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі підпалили дві автівки військових цієї ночі: деталі
В Одесі підпалили автомобіль. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі почастішали випадки підпалу автівок військовослужбовців, майже кожного дня палії знищують транспорт бійців. Сьогодні вночі невідомі таким чином пошкодили одразу дві машини, на місці працювали рятувальники.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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За даними користувачів соцмереж, випадок стався у ЖК "Райдужний". Постраждалі бус та пікап військовослужбовців: в  обох автівках розбиті вікна та прогорілий салон, зруйнований корпус та колеса. Палії залишаються невідомими,

Інші випадки підпалів авто в Одесі

Нагадаємо, у Хаджибейському районі спалили одразу дві машини. Окрім цього, тижнем раніше у цьому районі теж підпалили авто. Військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі. 

Також неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси невідомі підпалили автомобіль військовослужбовця. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Окрім цього, у Пересипському районі горіла автівка начальниці медичної бригади. Офіційних коментарів не було, палії залишаються невідомими.

Додамо, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.

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