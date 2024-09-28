Мешканців Одещини закликають долучитися до хвилини мовчання 1 жовтня

Українські військові. Фото: Генштаб

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер звернувся до жителів Одеси та області з проханням долучитися до всеукраїнської хвилини мовчання. Акція присвячена пам’яті захисників та захисниць, які віддали своє життя за свободу України.

Про це очільник ОВА Олег Кіпер написав у своєму Telegram-каналі.

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Подробиці акції в Одесі

У вівторок, 1 жовтня, вся Україна відзначатиме День захисників і захисниць за новою датою. У цей день о 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на згадку про загиблих героїв. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського регіону приєднатися до цієї акції, що ініційована Президентом України.

"Давайте всі разом зупинимось на хвилину, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за вільне та мирне майбутнє нашої країни, захищаючи її від агресора", — написав Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Він також попросив жителів Одеської області передати це прохання рідним, друзям і сусідам, щоб усі разом гідно вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України.

День захисників і захисниць України

З 2014 до 2022 року офіційною датою Дня захисників і захисниць України було 14 жовтня. Свято збігалося з важливою церковною подією Покрова Пресвятої Богородиці. З 2023 року через перехід на новоюліанський календар День захисників і захисниць України почали відзначати 1 жовтня.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання 1 жовтня.

Також ми писали, що Зеленський прокоментував інформацію у ЗМІ про загибель на фронті 80 тисяч українських військових. Такі дані оприлюднило видання The Wall Street Journal.