Жителей Одесской области призывают присоединиться к минуте молчания 1 октября

Украинские военные. Фото: Генштаб

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям Одессы и области с просьбой присоединиться к всеукраинской минуте молчания. Акция посвящена памяти защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за свободу Украины.

Об этом глава ОВА Олег Кипер написал в своем Telegram-канале.

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Подробности акции в Одессе

Во вторник, 1 октября, вся Украина будет отмечать День защитников и защитниц по новой дате. В этот день в 9:00 состоится общенациональная минута молчания в память о погибших героях. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского региона присоединиться к этой акции, инициированной Президентом Украины.

"Давайте все вместе остановимся на минуту, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за свободное и мирное будущее нашей страны, защищая ее от агрессора", — написал Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Он также попросил жителей Одесской области передать эту просьбу родным, друзьям и соседям, чтобы все вместе достойно почтить память тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины.

День защитников и защитниц Украины

С 2014 по 2022 год официальной датой Дня защитников и защитниц Украины было 14 октября. Праздник совпадал с важным церковным событием Покрова Пресвятой Богородицы. С 2023 года из-за перехода на новый юлианский календарь День защитников и защитниц Украины начали отмечать 1 октября.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания 1 октября.

Также мы писали, что Зеленский прокомментировал информацию в СМИ о гибели на фронте 80 тысяч украинских военных . Такие данные обнародовало издание The Wall Street Journal.