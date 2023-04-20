В Одеській ОВА затримали чиновника, який незаконно здавав землю в оренду

Затримання директора департаменту аграрної політики. Фото: САП

В Одесі завершили досудове розслідування щодо чиновника ОВА, який "торгував" державною землею. Заступнику одного з управлінь Департаменту аграрної політики загрожує ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Досудовим слідством встановлено, що посадовець вимагав та частково отримав від підприємця гроші у розмірі 60 тисяч доларів США за не перешкоду в отриманні дозволу на виділення в оренду земельних ділянок на узбережжі Дунаю.

"У ході оперативних дій правопорушника було затримано при отриманні першої частини коштів, які він запросив — це 40 тисяч доларів США", — констатують у спеціалізованій прокуратурі.

Що знайшли

Під час обшуку вдома, автомобілі та на місці роботи було знайдено незадекларовану готівку та документи, які підтверджують факт оформлення оренди землі. Також слідчі вилучили інші речі для речового доказу. Слідство триває.

Наразі чоловікові обирається запобіжний захід. За попередніми даними відкрито справу ч. 4 ст. 368 КК України, що передбачає позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна та без права обіймати посаду держслужбовця.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура встановила, що 2016 року на ремонті трьох гелікоптерів для іноземного замовника в.о. гендиректора "Промоборонекспорту" розтратив 1,34 млн доларів США. Досудове розслідування у цій справі завершене.