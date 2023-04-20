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10 лет для чиновника-взяточника из Одесской ОВА: детали дела

20 апреля 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской ОВА задержали чиновника, незаконно сдавшего землю в аренду
Задержание директора департамента аграрной политики. Фото: САП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе завершили досудебное расследование по чиновнику ОВА, который "торговал" государственной землей. Заместителю одного из управлений Департамента аграрной политики грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Досудебным следствием установлено, что чиновник требовал и частично получил от предпринимателя деньги в размере 60 тысяч долларов США за не помеху в получении разрешения на выделение в аренду земельных участков на побережье Дуная.

"В ходе оперативных действий правонарушитель был задержан при получении первой части средств, которые он пригласил — это 40 тысяч долларов США", — констатируют в специализированной прокуратуре.

Что нашли

Во время обыска дома, автомобили и на месте работы были найдены незадекларированные наличные деньги и документы, подтверждающие факт оформления аренды земли. Также следователи изъяли другие вещи для вещественного подтверждения. Следствие продолжается.

Мужчине избирается мера пресечения. По предварительным данным возбуждено дело ч. 4 ст. 368 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и без права занимать должность госслужащего.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2016 году на ремонте трех вертолетов для иностранного заказчика и.о. гендиректора "Промоборонэкспорта" растратил 1,34 млн. долларов США. Досудебное расследование по этому делу завершено.

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