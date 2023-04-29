105 річниця підняття прапора України на Чорноморському флоті

На Думській площі підняли прапор ВМС. Фото: Одеська міська рада

29 квітня виповнюється 105 років з моменту, коли на кораблях Чорноморського флоту та Севастопольській фортеці було піднято українські стяги. З нагоди ювілею в Одесі відбулася урочиста церемонія підняття Військово-морського прапора Збройних сил України на Думській площі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Сьогодні під цим прапором, як і 105 років тому, ми відстоюємо нашу незалежність, наше українське море. Під цим прапором виконують бойові завдання кораблі і катери, морська піхота, морська авіація та інші підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України", — наголосив командувач Військово-Морських сил ЗС України Олексій Неїжпапа.

Також віцеадмірал наголосив, що українські прапори невдовзі знову замайорять над визволеним Кримом. Бази повернуться до законних власників — українських військових моряків, а під українськими прапорами кораблі знову зайдуть в бухти Севастополя і всього Криму, назавжди очистивши землі та наші від окупантів під злочинним російським триколором.

Нагадаємо, ключова російська військова база біля кримської Медведівки виявилася майже повністю порожньою. Імовірно, уся техніка була вивезена окупантами на підготовлені раніше лінії оборони.

На початку 2023 року супутникові знімки засвідчили, що російські окупаційні війська організували у північній частині Кримського півострова велику військову базу, але вже на нових знімках нічого немає.