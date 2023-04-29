105 годовщина поднятия флага Украины на Черноморском флоте

На Думской площади подняли флаг ВМС. Фото: Одесский городской совет

29 апреля исполняется 105 лет с момента, когда на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости были подняты украинские флаги. В честь юбилея в Одессе состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского Знамени Вооруженных сил Украины на Думской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Сегодня под этим флагом, как и 105 лет назад, мы отстаиваем нашу независимость, наше украинское море. Под этим флагом выполняют боевые задания корабли и катера, морская пехота, морская авиация и другие подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", — подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины Алексей Неижпапа.

Также вице-адмирал подчеркнул, что украинские флаги вскоре снова развеются над освобожденным Крымом. Базы вернутся к законным владельцам — украинским военным морякам, а под украинскими флагами корабли снова зайдут в бухты Севастополя и всего Крыма, навсегда очистив земли и наши от оккупантов под преступным российским триколором.

Напомним, Ключевая российская военная база у крымской Медведевки оказалась почти полностью пуста. Вероятно, вся техника была вывезена кафиров на подготовленные ранее линии обороны.

В начале 2023 спутниковые снимки показали, что российские оккупационные войска организовали в северной части Крымского полуострова большую военную базу, но уже на новых снимках ничего нет.